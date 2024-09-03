РФ атаковала университет в Сумах: первые подробности

Вечером 3 сентября российские захватчики нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

РФ нанесла удар по Сумах. Фото из открытых источников

По предварительной информации Сумской ОВА, россияне применили управляемую авиационную бомбу для удара по университету.

"Сейчас на месте работают все необходимые службы. Последствия неприятельской атаки уточняются", — говорится в сообщении Сумской ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели более 50 человек и почти 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.

Ранее стало известно, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Заявление об отставке также написала Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Также портал "Комментарии" писал, что народный депутат Ярослав Железняк сообщил 3 сентября в своем Telegram-канале об активных обсуждениях ротаций в Кабинете Министров, а также в Офисе Президента. По его словам, сегодня голосования по кадровым вопросам не предусматриваются, но уже завтра или послезавтра Украина может стать свидетелем значительных перестановок на уровне министров и руководителей ведомств. Согласно информации от Ярослава Железняка, правительство планирует уволить ряд министров, а также провести ряд переводов. В частности, ожидаются увольнения по таким должностям: Министр юстиции, Министр иностранных дел, Министр экологии.