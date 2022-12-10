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РФ атаковала Украину "Шахедами": какие области оказались под ударом

Под удар попали южные регионы Украины

сегодня, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В ночь на 10 декабря российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". 10 из 15 дронов удалось уничтожить. Как сообщает Командование Воздушных сил, ночью под удар попали южные области Украины. Две трети дронов удалось уничтожить.

РФ атаковала Украину "Шахедами": какие области оказались под ударом

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства. Подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями", — говорится в сообщении.

Россияне с сентября активно используют Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Но последний месяц враг существенно сократил использование дронов-камикадзе. В ВСУ уже заявили, что это нисколько не означает о том, что у РФ закончились запасы этого вооружения. Скорее всего противник просто использует новую тактику, когда выборочно использует иранские дроны. 

Читайте также на портале "Комментарии" — США дали согласие Украине на удары дронами по России, есть только одно условие, – The Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна вернет все временно оккупированные территории: часть из них – дипломатическим путем, часть – военным. По мнению президента Владимира Зеленского, есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Согласны ли с заявлениями Кулебы и Зеленского? Какие территории нам, скорее всего, придется отвоевывать, а о каких – договариваться? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/kpszsu/2208
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