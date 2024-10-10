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РФ атаковала гражданское судно в Одесской области: есть погибшие и раненые

В результате вражеского удара погибли 6 человек, еще 11 получили ранения

сегодня, 00:03
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Марьян Ощановский

Российские террористы в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

РФ атаковала гражданское судно в Одесской области: есть погибшие и раненые

Россияне нанесли удар по Одесской области. Фото из открытых источников

"Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы", — сообщил Олег Кипер.

Глава ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки погибли шесть человек, а 11 — получили ранения. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Коварный враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу для государства. "Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях — это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Зато стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если власть как можно быстрее не примет кардинальные решения, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул генерал.



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Источник: https://t.me/odeskaODA/6996
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