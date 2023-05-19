Резников заявил о колоссальных потерях на бахмутском направлении

Потери рашистов на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными. Об этом, как передают "Комментарии", заявил министр обороны Алексей Резников.

Алексей Резников

"По нашим оценкам, россияне под Бахмутом теряют по батальону в день", — заявил министр обороны в кулуарах Украино-американского форума.

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Резников также заявил, что Вооруженные силы Украины уменьшают здесь наступательный потенциал РФ и таким образом не дают им пойти в наступление на других участках линии фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тыс. потерь россияне понесли лишь на бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", – дословно заявил министр.

Напомним, что под контролем украинских защитников остается юго-западная часть города, которую противник называет микрорайон "Домино". ЧВК "Вагнер" и приданные ему силы, в частности ВДВ, ожесточенно штурмуют позиции украинских защитников. Силы обороны оказывают успешное сопротивление врагу.

Кроме этого, по сообщениям Минобороны Украины, которые фактически подтверждает и главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин, ВСУ успешно наступают на флангах, окружая Бахмут. Здесь Силы обороны существенно продвинулись, обращая в бегство подразделения 72 бригады армии России.

Предположительно, ВСУ стремится, захватив тактические высоты вокруг Бахмута, окружить город и затем продвинуться в направлении Попасной.

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