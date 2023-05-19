Россия запугивает Европу "радиационным облаком" из Украины

Россия продолжает распространять фейки, чтобы напугать европейцев и, наконец, оттолкнуть их от Украины и ее поддержки. В настоящее время в СМИ российские пропагандисты запустили очередной фейк о "радиационном облаке", которое движется из Украины в Европу. Соответствующее заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщают "Комментарии".

Николай Патрушев

После поражения ракетным ударом в Хмельницком цели россияне стали заявлять, будто "накрыли" состав со снарядами с обедненным ураном. В многочисленных публикациях российских пропагандистов появились упоминания о якобы радиационном облаке, которое двигается на Западную Украину и Европу. Свою лепту в попытку раскрутки этого фейка внес и Патрушев.

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На совещании в городе Сыктывкар 19 мая он заявил, что "уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, предоставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака".

Ранее эти сообщения отрицала полиция Словакии. Она отмечает, что источником слухов являются "российские и словацкие дезинформационные источники, вторичная пропаганда Кремля в Словакии, конкретные лица и влиятельные аккаунты в фейсбуке".

Государственное учреждение "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" также опровергло российский фейк.

"После террористической атаки, которая имела место 13 мая 2023 года в пригороде Хмельницкого, появилось много слухов и непроверенной информации. В частности, российские террористы распространили ИПСО по выбросу вредных веществ и загрязнению окружающей среды в результате взрывов", — говорится в тексте официального сообщения. — "Специалисты ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины" в тот же день провели исследование на содержание вредных веществ в воздухе, проверку качества воды, почвы и радиационного фона. 17 мая этого года наше учреждение провело повторные исследования. По результатам указанных исследований обнаружено, что в атмосферном воздухе содержание исследуемых химических веществ в местах отбора не превышает предельно допустимые концентрации. Образец поверхностной воды из пруда в с. Осташки, вода из колодцев общественного пользования с.Грузевиця и с. Осташки соответствуют нормам. Также проводилось исследование радиационного фона территорий, которіе получила повреждения в результате террористической атаки. Участков и очагов с превышением гамма-фона не обнаружено".

Между тем, приспешник России прибыл на знаковый международный форум.

Кремль затягивает гайки: что будет с российским солдатом, если тот решит сдаться в плен.

А премьер Британии обратился к Путину, говоря о войне в Украине.