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Резников рассказал, почему Россия и Иран решили объединиться

Министр обороны Резников призвал мир отреагировать на атаки по столице Украины и террор Ирана и России

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей
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После очередной массированной атаки иранскими дронами-камикадзе столицы Украины должно стать очевидно для всего мира, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. И весь цивилизованный мир должен совместно противостоять этому. Как передает издание "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников рассказал, почему Россия и Иран решили объединиться

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Shahed-136" – это лишь один из их инструментов, наряду с ракетами "Калибр", "Искандер", "Х", беспилотниками "Mojaher-6", "Fateh-110", "Zolfaghar". Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", — заявил глава Минобороны Украины.

Резников также выложил у себя в Twitter фото, снятую 17 октября после бомбардировки БПЛА жилого дома. По мнению министра, боевые дроны – не последний инструмент в арсенале беспощадного противника.

Отметим, Россия массированно атаковала Киев иранскими дронами – в столице были слышны взрывы в центре.

Читайте также на портале "Комментарии" — кроме дронов-камикадзе, которые уже активно атакуют Украину, в том числе Киев утром 17 октября, Иран планирует передать России баллистические ракеты класса "земля-земля". Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников. В ответ на это министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь, в которой израильтяне ранее нам отказывали. Как события могут развиваться далее? Какие шаги могут предпринять США, Израиль, что делать самой Украине в ответ на фактически открытое вступление Ирана в войну на стороне России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1581960011130933249
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