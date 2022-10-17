Как Украине уберечься от иранских дронов и ракет: какие шаги могут предпринять США и Израиль

Кроме дронов-камикадзе, которые уже активно атакуют Украину, в том числе Киев утром 17 октября, Иран планирует передать России баллистические ракеты класса "земля-земля". Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников. В ответ на это министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь, в которой израильтяне ранее нам отказывали. Как события могут развиваться далее? Какие шаги могут предпринять США, Израиль, что делать самой Украине в ответ на фактически открытое вступление Ирана в войну на стороне России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Последствия от удара дрона-камикадзе по Киеву. Фото: из открытых источников

Израиль может начать более активно сотрудничать с украинской стороной в разработке противодействия атакам иранских дронов

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос не исключает, что история с иранской помощью России может стать поворотным пунктом в отношении Израиля к войне в Украине.

"Вполне возможно, что мы сможем получить хоть какое-то оружие от израильтян. Я лично не особо верю, что они готовы будут сразу начать поставки мощного вооружения. Но считаю, что есть шансы на то, что Израиль станет более активно сотрудничать с украинской стороной в разработке противодействия атакам иранских дронов", – отмечает эксперт.

Ну, а вопрос минимизации угроз ракетных ударов, по его мнению, нам, похоже, придется решать каким-то иным образом. Лучшее решение – получить американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот".

"Заявления о необходимости поддержки Украины со стороны министра по делам диаспоры Израиля – это, конечно, хороший сигнал. Но следует понимать, что он не отвечает за данное направление. К тому же, этому правительству осталось недолго, – подчеркивает Игорь Семиволос. – Есть опасения, что к власти вновь придет Нетаньяху. А он – оппортунист, который может серьезно усложнить нам жизнь, потому что может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Его контакты с Путиным общеизвестны".

Военная помощь Украине может вырасти в разы

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что в ответ на иранскую помощь россиянам США и их союзники, включая Израиль, могут наращивать военную помощь Украине.

"Я не исключаю, что так и будет. Правда, пока не ясно — как именно и что именно будут передавать. Кроме того, надо понимать, что заявление министра по делам диаспоры нельзя считать позицией всего правительства. Оно является коалиционным, в него входит семь разных партий", – подчеркивает Илия Куса.

К тому же, продолжает он, вскоре новые выборы, от которых, скорее всего, будет зависеть, какую позицию Израиль займет в итоге.

"Если к власти придет Нетаньяху, я не исключаю, что позиция Израиля по российско-украинской войне останется осторожной и достаточно ограниченной, поскольку он имеет личные и тесные отношения с Путиным и российскими политическими элитами. Так что никаких выводов из заявления указанного министра делать нельзя, – уверен эксперт. – Самое важное – какие политические расклады будут после выборов".

Самым верным шагом Запада было бы решение предоставить Украине системы ПРО для того, чтобы обезопасить наши города

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили поясняет, что с помощью Ирана россияне хотят решить проблему дефицита высокоточного оружия, чтобы продолжать бомбить инфраструктуру по всей территории Украины.

"Фактическое участие Ирана в войне на стороне России и поставки ракет "земля-земля" означает то, что инциденты, аналогичные обстрелу Украины 10 октября и 24 февраля, будут продолжаться. Даже если ВСУ выбьют российских военных из Украины, Кремль продолжит терроризировать нас систематическими ракетными ударами, заимствуя опыт Ирана", – прогнозирует эксперт.

Он напоминает, что спонсируемые Ираном террористические группировки наносят удары с помощью беспилотников и ракет по территории Израиля, Саудовской Аравии и американским военным объектам в Ираке.

"Как реагировать Западу? Предоставить Украине системы ПРО для того, чтобы обезопасить наши города", – констатирует эксперт.

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