Россия массированно атаковала Киев иранскими дронами – в столице взрывы

Утром 17 октября в Киеве была слышна серия взрывов. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Телеграмм.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Жителей просят оставаться в укрытиях. Возможно, работает ПВО.

"Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже", — написал Кличко.

Как сообщил Кличко, был взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на место.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что город россияне атаковали дронами-камикадзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Илона Маска не остановить: миллиардер заявил об уничтожении Россией США и Европы за 30 минут.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Институте изучения войны рассказали, почему президент России Путин объявил об отказе от "частичной мобилизации".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!