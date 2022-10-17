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Россия массированно атаковала Киев иранскими дронами – в столице взрывы

Киевлян просят оставаться в укрытиях

сегодня, 07:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Утром 17 октября в Киеве была слышна серия взрывов. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Телеграмм.

Россия массированно атаковала Киев иранскими дронами – в столице взрывы

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Жителей просят оставаться в укрытиях. Возможно, работает ПВО.

"Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже", — написал Кличко.

Как сообщил Кличко, был взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на место.  

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что город россияне атаковали дронами-камикадзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Илона Маска не остановить: миллиардер заявил об уничтожении Россией США и Европы за 30 минут.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Институте изучения войны рассказали, почему президент России Путин объявил об отказе от "частичной мобилизации".




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Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/1551
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