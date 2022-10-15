Маска не остановить: миллиардер заявил об уничтожении Россией США и Европы за 30 минут

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Кравцев Сергей
Те ядерные ракеты, которые есть на вооружении у России способным полностью уничтожить, как США, так и Европу. Причем на все – про все России понадобится всего каких-то 30 минут. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск.
Илон Маск. Фото из открытых источников
При этом руководитель компании Tesla не забыл уточнить, что равноценная возможность есть и у США, и Европы.
По словам Илона Маска, менее, чем за 30 минут Россия может при помощи своих ядерных ракет полностью уничтожить и Европу, и США. Европа и США также способны на это и тоже могут не оставить от России ничего всего за 30 минут. Довольно много людей знают о таких возможностях.
Стоит отметить, что впервые Илон Маск заявил о себе, как геополитик еще 3 октября. Тогда он опубликовал у себя в Twitter скандальный пост о мире между Украиной и Россией, но на условия Кремля, когда Крым нужно признать российской территорий, дать согласие на пуск воды на полуостров и при этом провести повторный референдум про отделение четырех регионов от Украины и присоединение их к России.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 14:31
Жодної подяки за допомогу, без якої ЗСУ були б сліпі ще з самого початку. Тепер йому спокою від екстремізму не буде довго. А от наші матері спокійні, якщо на те воля намісника Бога в Україні, то нехай і вирішує долю до останнього українця. Ціна всього цього - його влада.