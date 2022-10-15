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Маска не остановить: миллиардер заявил об уничтожении Россией США и Европы за 30 минут

Маск снова оскандалился, рассуждая о ядерном ударе России по США и Европе

сегодня, 15:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Те ядерные ракеты, которые есть на вооружении у России способным полностью уничтожить, как США, так и Европу. Причем на все – про все России понадобится всего каких-то 30 минут. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск.

Маска не остановить: миллиардер заявил об уничтожении Россией США и Европы за 30 минут

Илон Маск. Фото из открытых источников

При этом руководитель компании Tesla не забыл уточнить, что равноценная возможность есть и у США, и Европы.

По словам Илона Маска, менее, чем за 30 минут Россия может при помощи своих ядерных ракет полностью уничтожить и Европу, и США. Европа и США также способны на это и тоже могут не оставить от России ничего всего за 30 минут. Довольно много людей знают о таких возможностях.                                                                                                        

"Конечно, было бы безумно их (Ред — возможности) использовать, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации", — написал Илон Маск, намекая на усугубление противостояния между Западом и Россией.

Стоит отметить, что впервые Илон Маск заявил о себе, как геополитик еще 3 октября. Тогда он опубликовал у себя в Twitter скандальный пост о мире между Украиной и Россией, но на условия Кремля, когда Крым нужно признать российской территорий, дать согласие на пуск воды на полуостров и при этом провести повторный референдум про отделение четырех регионов от Украины и присоединение их к России.

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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1581095945131167744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1581095945131167744%7Ctwgr%5E6e0a9fc47c59d204af6b9cb1a82c6bcfd8fba1d3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-22417700493306118029.ampproject.net%2F
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:31

Жодної подяки за допомогу, без якої ЗСУ були б сліпі ще з самого початку. Тепер йому спокою від екстремізму не буде довго. А от наші матері спокійні, якщо на те воля намісника Бога в Україні, то нехай і вирішує долю до останнього українця. Ціна всього цього - його влада.

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