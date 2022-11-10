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Резников рассказал о сроках побега россиян из Херсона

России потребуется не менее недели, чтобы вывести свои воинские части из Херсона

сегодня, 22:48
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Автор:

Лиля Воробьева

РФ требуется не менее семи дней, чтобы вывести свои войска из Херсона. Зима позволит Украине и России накопить ресурсы для дальнейших боевых действий. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Reuters .

Резников рассказал о сроках побега россиян из Херсона

Алексей Резников (фото из открытых источников)

"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так просто. Как минимум, одна неделя", — заявил Резников.

Глава оборонного ведомства Украины заявил, что в Херсоне все еще находятся российские войска численностью 40 тысяч человек. Также он сказал, что отступление россиян освободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте. Резников сообщил, что в Украины есть силы безопасности и обороны численностью 1 млн человек для охраны границы протяженностью 2500 километров с Беларусью, Россией и временно оккупированными территориями Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что перед отступлением россияне начали уничтожать инфраструктуру Херсона . Перед отступлением из Херсона российские оккупанты начали уничтожать местную инфраструктуру. В материале СМИ говорится, что местные жители сообщают о преступлениях российской армии. Так, по их словам, российские оккупанты уже взорвали в Херсоне котельные, телебашню и объект облэнерго. Кроме этого, в городе до сих пор продолжаются проблемы со связью. В частности, люди сообщают, что связь находится только вблизи Антоновского моста.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ рассказали, что происходит на фронте. Украинские защитники постепенно освобождают захваченные украинские территории. Следовательно, самые ожесточенные бои идут на Бахмутском, Сватовском Авдеевском направлениях. Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-russian-withdrawal-kherson-take-least-week-kyiv-2022-11-10/
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