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Резников рассказал, когда первые западные танки с экипажами прибудут в Украину

В обратном направлении Украина уже отправила трофеи с поля боя

сегодня, 17:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Первые западные танки с обученными украинскими экипажами прибудут в Украину в ближайшее время. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил у себя в Фейсбук министр обороны Алексей Резников.

Резников рассказал, когда первые западные танки с экипажами прибудут в Украину

Танки. Фото из открытых источников

"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первых танков от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", – написал министр.


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Также Резников рассказал об открытии в Германии, Литве, Латвии и Эстонии экспозиций с российскими танками, подбитыми на фронте в Украине.

Глава оборонного ведомства отметил, 24 февраля, когда откроются экспозиции, граждане четырёх европейских государств увидят груды российской военной техники. Люди смогут убедиться, что российская военная техника может оказаться в Европе, следуя через территорию Украины. Правда в Европе она окажется только на выставках. 

Алексей Резников уверен, что, увидев российские танки в таком состоянии, европейцы поймут, что "Россию можно и нужно побеждать в поле боя". 

"И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – резюмировал министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Киеву. По мнению министра, вопрос окончательно будет решение на протяжении одного-двух месяцев.




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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid028XFTCpQnzZkBos1uXD9frWr4eUoqDHArpcv5LVr4JV8nYFu7FLTToorvT7cm4QSl
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