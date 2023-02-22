Резников рассказал, когда первые западные танки с экипажами прибудут в Украину

Первые западные танки с обученными украинскими экипажами прибудут в Украину в ближайшее время. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил у себя в Фейсбук министр обороны Алексей Резников.

Танки. Фото из открытых источников

"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первых танков от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", – написал министр.

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Также Резников рассказал об открытии в Германии, Литве, Латвии и Эстонии экспозиций с российскими танками, подбитыми на фронте в Украине.

Глава оборонного ведомства отметил, 24 февраля, когда откроются экспозиции, граждане четырёх европейских государств увидят груды российской военной техники. Люди смогут убедиться, что российская военная техника может оказаться в Европе, следуя через территорию Украины. Правда в Европе она окажется только на выставках.

Алексей Резников уверен, что, увидев российские танки в таком состоянии, европейцы поймут, что "Россию можно и нужно побеждать в поле боя".

"И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – резюмировал министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Киеву. По мнению министра, вопрос окончательно будет решение на протяжении одного-двух месяцев.



