В Минобороны уверяют, что истребители Украина таки получит: назвали сроки

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Киеву. По мнению министра, вопрос окончательно будет решение на протяжении одного-двух месяцев. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Алексей Резников сделал в интервью сайту "Бебель".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Что касается самолетов, мне кажется, они (Ред. – союзники Украины) созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение – это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два" – заявил Резников, отвечая на вопрос, сколько еще Киеву придется убеждать страны Запада передать новейшие истребители.

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Также глава оборонного ведомства рассказал, сколько самолетов Украина намерена получить от партнеров.

"Мы сперва будем бороться за полсотни, а потом за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач — это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10-15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность", — отметил Алексей Резников.

Отметим, в то же время глава Минобороны Британии Бен Уоллес в интервью "Spiegel" заявил, что о том, чтобы сейчас и даже в ближайшее время поставить Украине западные истребители не может быть и речи. Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon, но это произойдет только после окончания войны.

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