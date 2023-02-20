В Минобороны уверяют, что истребители Украина таки получит: назвали сроки

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Кравцев Сергей
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Киеву. По мнению министра, вопрос окончательно будет решение на протяжении одного-двух месяцев. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Алексей Резников сделал в интервью сайту "Бебель".
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
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Также глава оборонного ведомства рассказал, сколько самолетов Украина намерена получить от партнеров.
Отметим, в то же время глава Минобороны Британии Бен Уоллес в интервью "Spiegel" заявил, что о том, чтобы сейчас и даже в ближайшее время поставить Украине западные истребители не может быть и речи. Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon, но это произойдет только после окончания войны.
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