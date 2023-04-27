Резников рассказал, как будут происходить мирные переговоры о прекращении войны в Украине

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Кравцев Сергей
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, когда наступит время настоящих разговоров о мире, все равно диктовать условия и переговоров, и условия мира будет Украина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минобороны сделал в интервью "РБК-Украина".
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
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Резников добавил, что у Украины есть план из 10 пунктов, озвученным президентом Зеленским. Это наша позиция. А то, что еще какие-то страны предлагают, свидетельствует о том, что Россия мечтает о переговорах, ищет варианты.
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Также издание "Комментарии" сообщало – почему в США появился проект резолюции о победе Украины в войне – в чем важность. Почему теперь, даже, если представитель республиканцев окажется в Белом доме, он не сможет продвигать мирные переговоры с Путиным и его окружением. Эксперты поделились своим мнением в эксклюзивном интервью нашему порталу.
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Ігор
27 апреля 2023, 10:11
Корумпованим вигідна нескінченна тривалість цього стану. Замість готуватись до справжньої, не віртуальної боротьби, вони барижили, ховали в офшорах брудні зернові і олійні гроші. Сподівались роками розмахувати контрморквиною перед віслючками з грошима. Але у маразму Байдена вибори. Якщо Зе його підведе, Байден раптом і ознаки розкрадання почне помічати і забуту справу старого Бені згадає. Помста буде епічною.