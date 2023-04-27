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Резников рассказал, как будут происходить мирные переговоры о прекращении войны в Украине

Министр обороны подчеркнул, за спиной Украины о мире никто договариваться не будет

27 апреля 2023, 10:45 comments2913
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Автор:

Кравцев Сергей

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, когда наступит время настоящих разговоров о мире, все равно диктовать условия и переговоров, и условия мира будет Украина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минобороны сделал в интервью "РБК-Украина".

Резников рассказал, как будут происходить мирные переговоры о прекращении войны в Украине

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Если Китай сказал: "Мы игрок", соответственно, находится игрок, который готов нас представлять, мол: "Ну, поговорим", — отметил Алексей Резников.


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"(Ред. – Украина) Будет говорить: "Мы хотим, чтобы за нашим столом сели американцы, британцы, французы, немцы, турки, поляки. Мы хотим, чтобы это была коалиция стран, которые готовы взять на себя обязательства обеспечить нам безопасность завтра", — заявил министр. 

Резников добавил, что у Украины есть план из 10 пунктов, озвученным президентом Зеленским. Это наша позиция. А то, что еще какие-то страны предлагают, свидетельствует о том, что Россия мечтает о переговорах, ищет варианты.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему все же состоялись телефонные переговоры Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – какие от них ожидания. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему в США появился проект резолюции о победе Украины в войне – в чем важность. Почему теперь, даже, если представитель республиканцев окажется в Белом доме, он не сможет продвигать мирные переговоры с Путиным и его окружением. Эксперты поделились своим мнением в эксклюзивном интервью нашему порталу.

Ранее "Комментарии" писали — почему лояльные к РФ страны продвигают тему переговоров – как помешать планам Кремля.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oleksiy-reznikov-koli-nastane-chas-rozmov-1682539364.html
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Обсуждения

Ігор

27 апреля 2023, 10:11

Корумпованим вигідна нескінченна тривалість цього стану. Замість готуватись до справжньої, не віртуальної боротьби, вони барижили, ховали в офшорах брудні зернові і олійні гроші. Сподівались роками розмахувати контрморквиною перед віслючками з грошима. Але у маразму Байдена вибори. Якщо Зе його підведе, Байден раптом і ознаки розкрадання почне помічати і забуту справу старого Бені згадає. Помста буде епічною.


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