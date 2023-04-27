Резников рассказал, как будут происходить мирные переговоры о прекращении войны в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, когда наступит время настоящих разговоров о мире, все равно диктовать условия и переговоров, и условия мира будет Украина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минобороны сделал в интервью "РБК-Украина".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Если Китай сказал: "Мы игрок", соответственно, находится игрок, который готов нас представлять, мол: "Ну, поговорим", — отметил Алексей Резников.

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"(Ред. – Украина) Будет говорить: "Мы хотим, чтобы за нашим столом сели американцы, британцы, французы, немцы, турки, поляки. Мы хотим, чтобы это была коалиция стран, которые готовы взять на себя обязательства обеспечить нам безопасность завтра", — заявил министр.

Резников добавил, что у Украины есть план из 10 пунктов, озвученным президентом Зеленским. Это наша позиция. А то, что еще какие-то страны предлагают, свидетельствует о том, что Россия мечтает о переговорах, ищет варианты.

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