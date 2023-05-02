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Резников назвал Украину единственной страной, успешно выполняющей задачи НАТО

Глава Минобороны Украины назвал задачу НАТО, которую успешно выполняет Украина во время войны с Россией.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина успешно выполняет задачи НАТО и является единственной страной в военном блоке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью главы Минобороны для издания "Интерфакс-Украина".

Резников назвал Украину единственной страной, успешно выполняющей задачи НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Алексей Резником считает, что НАТО было создано для противостояния российской агрессии, происходившей от СССР.


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"Северноатлантический альянс был создан американцами как ответ на угрозу Российской империи, но тогда называлась она Советский Союз. Главная задача НАТО – противостоять Российской империи, успешно противостоять, и в случае агрессии дать отпор", – говорит министр.

Согласно этому выводу, по мнению министра обороны, Украина является единственной страной, прямо и успешно противостоящей российским атакам.

"Сегодня единственная страна в мире, успешно выполняющая задачи НАТО — это Украина. Трудно, ценой нашей крови, наших жизней, домов, мы сегодня выполняем миссию НАТО", — сказал Алексей Резников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что офицеры российской армии пытаются каким-либо образом покинуть аннексированный полуостров Крым перед началом украинского контрнаступления. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, военные РФ пишут рапорты на перевод в другие регионы или берут отпуска.

Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Украинский политик считает, что получение американских истребителей F-16 зависят от двух факторов: результатов контрнаступления и решения Соединенных Штатов.



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Источник: https://interfax.com.ua/
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Юдейська віра, юдейська війна. Шендеровіч з Ізраїлю теж, разом з Кисельовим і Соловйовим, називає нас нацистами: "Нехай ці нацисти допоможуть нам відібрати владу у Путіна, а далі ми у різні сторони". Боротьба юдеїв за сфери впливу і потоки. В нас Фаріон Яценюк Беня розпалювали ворожнечу серед засліплених. Юдейські власники цієї війни і арбітри і судді і еліта з інтелігенцією і вигодонабувачі. І риторика однакова: навішування ярликів нацистів фашистів рашистів. А ми їх інструмент.


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