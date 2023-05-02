Резников назвал Украину единственной страной, успешно выполняющей задачи НАТО

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Slava Kot
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина успешно выполняет задачи НАТО и является единственной страной в военном блоке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью главы Минобороны для издания "Интерфакс-Украина".
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников
Алексей Резником считает, что НАТО было создано для противостояния российской агрессии, происходившей от СССР.
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Согласно этому выводу, по мнению министра обороны, Украина является единственной страной, прямо и успешно противостоящей российским атакам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что офицеры российской армии пытаются каким-либо образом покинуть аннексированный полуостров Крым перед началом украинского контрнаступления. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, военные РФ пишут рапорты на перевод в другие регионы или берут отпуска.
Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Украинский политик считает, что получение американских истребителей F-16 зависят от двух факторов: результатов контрнаступления и решения Соединенных Штатов.
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сегодня, 14:18
Юдейська віра, юдейська війна. Шендеровіч з Ізраїлю теж, разом з Кисельовим і Соловйовим, називає нас нацистами: "Нехай ці нацисти допоможуть нам відібрати владу у Путіна, а далі ми у різні сторони". Боротьба юдеїв за сфери впливу і потоки. В нас Фаріон Яценюк Беня розпалювали ворожнечу серед засліплених. Юдейські власники цієї війни і арбітри і судді і еліта з інтелігенцією і вигодонабувачі. І риторика однакова: навішування ярликів нацистів фашистів рашистів. А ми їх інструмент.