Резников назвал Украину единственной страной, успешно выполняющей задачи НАТО

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина успешно выполняет задачи НАТО и является единственной страной в военном блоке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью главы Минобороны для издания "Интерфакс-Украина".



Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Алексей Резником считает, что НАТО было создано для противостояния российской агрессии, происходившей от СССР.

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"Северноатлантический альянс был создан американцами как ответ на угрозу Российской империи, но тогда называлась она Советский Союз. Главная задача НАТО – противостоять Российской империи, успешно противостоять, и в случае агрессии дать отпор", – говорит министр.

Согласно этому выводу, по мнению министра обороны, Украина является единственной страной, прямо и успешно противостоящей российским атакам.

"Сегодня единственная страна в мире, успешно выполняющая задачи НАТО — это Украина. Трудно, ценой нашей крови, наших жизней, домов, мы сегодня выполняем миссию НАТО", — сказал Алексей Резников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что офицеры российской армии пытаются каким-либо образом покинуть аннексированный полуостров Крым перед началом украинского контрнаступления. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, военные РФ пишут рапорты на перевод в другие регионы или берут отпуска.

Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Украинский политик считает, что получение американских истребителей F-16 зависят от двух факторов: результатов контрнаступления и решения Соединенных Штатов.