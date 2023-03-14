Резников назвал три фактора для удачного наступления

Для удачного наступления украинская армия должна придерживаться трех факторов. Об этом сказал Министр обороны Украины Алексей Резников, пишут "Комментарии".



главные факторы для успешного контрнаступления

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"Три главных фактора для успешного контрнаступления таковы: перевести врага в защиту, лишить его доминирования в воздухе и разрушить логистические цепи россиян", – конкретизировал министр.

Такое мнение озвучил глава Минобороны Алексей Резников сегодня на совместном брифинге с Министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в Медиацентре Украина-Одесса. Он также отметил, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов западными странами может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.

Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale и т.д. Поэтому в первую очередь мы боремся на дипломатическом фронте, убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь " , — заявил Резников.

Глава МОУ подчеркнул, что истребители нужны Украине, прежде всего, для улучшения и усиления противовоздушной обороны.

Нидерланды активно помогают Украине оружием с первых дней полномасштабной войны. Среди них морское государство предоставило легендарные "Гарпуны", частично благодаря которым освободили остров Змеиный.

"Мы готовы предоставить два минных тральщика, их можно будет применить уже в 2025 году. Во второй половине 2023 года мы начнем обучение украинских военных, чтобы они могли овладеть этими суднами", – рассказала министер обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Комментарии" также писали о том, что коллективный Запад все еще имеет политические споры по поводу войны в Украине, не позволяя ей избивать по военным аэродромам РФ американским вооружением. В то же время, западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.

Как сообщал портал "Комментарии", ситуация с боеприпасами, необходимыми Украине для противостояния российской оккупационной армии, будет нормализована, потому что их производство активно развивается.

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