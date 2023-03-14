Резников назвал три фактора для удачного наступления

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Моесеенко Валентина
Для удачного наступления украинская армия должна придерживаться трех факторов. Об этом сказал Министр обороны Украины Алексей Резников, пишут "Комментарии".
главные факторы для успешного контрнаступления
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Такое мнение озвучил глава Минобороны Алексей Резников сегодня на совместном брифинге с Министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в Медиацентре Украина-Одесса. Он также отметил, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов западными странами может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.
Глава МОУ подчеркнул, что истребители нужны Украине, прежде всего, для улучшения и усиления противовоздушной обороны.
Нидерланды активно помогают Украине оружием с первых дней полномасштабной войны. Среди них морское государство предоставило легендарные "Гарпуны", частично благодаря которым освободили остров Змеиный.
"Комментарии" также писали о том, что коллективный Запад все еще имеет политические споры по поводу войны в Украине, не позволяя ей избивать по военным аэродромам РФ американским вооружением. В то же время, западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.
Как сообщал портал "Комментарии", ситуация с боеприпасами, необходимыми Украине для противостояния российской оккупационной армии, будет нормализована, потому что их производство активно развивается.
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