Резников назвал страну, которая должна заняться укреплением украинской ПВО

Германии следует взять обязательства по укреплению украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников в Киеве имел встречу с главой комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

По словам Резникова, с Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн у него был откровенный и довольно теплый разговор. По итогам этой встречи должна начаться прямая дискуссия относительно того, чтобы Германия включилась в процесс по укреплению ПВО Украины.

"Я с нетерпением жду продуктивной дискуссии, которая принесет практические результаты, включая обязательства по укреплению украинского ПВО", — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Ранее уже сообщалось, что Германия намерена поставить Украину четыре системы ПВО IRIS-T и две РСЗО MARS II.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в войне против Украины является самой серьезной со времен кубинского ракетного кризиса. Он пояснил, что Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно отстают". Как оцениваете данное заявление и вообще реакцию США на российское бряцанье ядерным оружием? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





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