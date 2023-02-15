Резников назвал сроки, когда Украина будет готова начать наступление

Украине нужно еще несколько месяцев, для того, чтобы можно было говорить о старте большого контрнаступления, целью которого должно стать освобождение всех ранее захваченных россиянами территорий Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал заявил министр обороны Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: УНИАН

Министр отметил, вся та техника, включая танки западного образца, прибудет в Украине не сразу, а постепенно, кроме этого, нудно потратить время на то, чтобы хорошо обучить украинских военных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Техника не может зайти (Ред. – в Украину) просто так. Наши экипажи – неважно, артиллерийские, танковые, на "Брэдли", на "Мастифах" или на "Страйкерах", – должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, но во взаимодействии, в составе целого подразделения, например, танкового батальона", – отметил Алексей Резников.

По его мнению, именно в сроки обучения экипажей и прибытия техники упирается возможность начала нового масштабного наступления ВСУ.

Алексей Резников отметил, когда речь идет о двух месяцах подготовки, то это прогноз Минобороны. Потому что за это время украинская армия должна быть максимально готова начать наступление, но сроки и этапы этого наступления – это вопрос Генштаба. Только по решению Генштаба будут происходить те или иные события.

Читайте также на портале "Комментарии" — конфискация замороженных активов России: в Швейцарии ответили – готовы ли пойти на это.

Также издание "Комментарии" сообщало — дипломатический и военный фронт: что ожидать от второй половины февраля.



