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Конфискация замороженных активов России: в Швейцарии ответили – готовы ли пойти на это

Правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные российские активы

сегодня, 14:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Правительство Швейцарии выступает против того, чтобы конфисковать замороженные российские активы в интересах Украины. Власти объясняют, что не могут пойти на такой шаг, поскольку тогда нарушат конституцию страны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Конфискация замороженных активов России: в Швейцарии ответили – готовы ли пойти на это

Швейцария. Фото: Getty Images

Рабочая группа, созданная Министерством юстиции Швейцарии, пришла к выводу, что конфискация активов России "подрывает конституцию страны и существующий правопорядок". В то же время правительство Швейцарии отмечает, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от дискуссий по замороженным активам.


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Нужно отметить, что Швейцария придерживается на протяжении десятилетий политики нейтралитета, заявляя, что страна не собирается ни вступать в какие-то альянсы, ни выступать прямо на чьей-то стороне в конфликтах. Берн не посылает оружие другим странам или организациям.                                               

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Также издание "Комментарии" сообщало — спустя почти год с начала широкомасштабного российского вторжения, страна-агрессор серьезно утратила вес на международной арене. И ближе к печальной годовщине ей обещают новые удары. Между тем, гражданам РФ всё еще легко получить шенгенскую визу в таких странах, как Венгрия, Италия и Греция. А российское лобби всё еще достаточно сильно во многих странах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", где это выражается особенно ярко и к каким приемам прибегает Россия.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-us-deeply-concerned-by-rumours-of-putin-plan-to-take-moldova-12541713
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