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Рейтинг армий мира по количеству танков: Украина одна из лидеров в Европе

Global Firepower проанализировал 145 стран и опубликовал рейтинг армий мира по количеству танков по состоянию на 2023 год.

сегодня, 19:50
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Автор:

Slava Kot

Согласно исследованию Global Firepower, Украина занимает 13-е место в мире по количеству танков – 1890 единиц этой военной техники, что делает страну по этому показателю одним из лидеров в Европе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Global Firepower.

Рейтинг армий мира по количеству танков: Украина одна из лидеров в Европе

Украина – один из лидеров среди количества танков в Европе. Фото из открытых источников

Global Firepower ежегодно анализирует около 60 параметров и создает рейтинг сильнейших армий мира. Важные характеристики, влияющие на место в рейтинге каждой армии относят количество активных военных в стране, расходы на армию и количество техники, в том числе и танков.


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Исследователи Global Firepower проанализировали 145 армий мира на наличие танков, включая германские Leopard 2, российские Т-90, американские легкие танки Stingray, применяемые в Таиланде и другие военные единицы техники.

Согласно исследованию, на первом месте по количеству танков в мире находится Россия – 12,6 тыс. танков, большинство из которых страна получила в наследство после распада СССР. На втором месте оказалась Северная Корея – 6,6 тыс. танков. Тройку лидеров замыкают США – 5,5 тыс. танков. В пятерку также попали Китай и Египет – 4,95 тыс. танков и 4,7 тыс. танков соответственно.

Украина оказалась на 13 месте в рейтинге армий мира по количеству танков и имеет в своем активе 1890 единиц этой тяжелой военной техники. Интересно, что согласно исследованиям Global Firepower, Украина занимает первое место по количеству танков в Европе, если учитывать страны, которые полностью расположены на континенте. Выше только Россия и Турция (12 место), имеющие азиатскую часть.

Рейтинг армий мира по количеству танков: Украина одна из лидеров в Европе - фото 2

Среди европейских стран в топ 20 попала также Греция – 19 место (1365 танков). Большинство союзников Украины оказались гораздо ниже в рейтинге: Польша – 31 место (569 танков); Испания – 45 место (327 танков); Германия – 52 место (266 танков); Великобритания – 56 место (227 танков); Франция – 58 место (222 танка). Из 145 проанализированных стран, танки есть только в 114 армиях мира.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Украина одержала победу в крупнейшем танковом сражении за время войны против России.

Также "Комментарии" писали о рейтинге армий мира по количеству истребителей.



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Источник: https://www.globalfirepower.com/armor-tanks-total.php
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