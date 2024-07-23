Реванш РФ в Черном море: в ВМС ВСУ сделали заявление

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Кравцев Сергей
Российские захватчики не отказались от планов доминирования в Черном море и захвате украинского побережья, но их способности – под большим вопросом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Борьба за господство в Черном море. Фото: из открытых источников
Спикер уточнил, что не может сказать, что противник готов выйти из Азово-Черноморского региона.
По мнению Плетенчука, существование некоторых российских объектов, в том числе тех, которые обеспечивают военную логистику в Крыму, а также их группировки в зоне боевых действий на юге Украины, — временное явление. Поэтому планы, возможно, у врага и есть, а вот с возможностями – не так все просто.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего черноморского флота. Сейчас выходит последний. Такое заявление у себя в Facebook сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
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