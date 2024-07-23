Реванш РФ в Черном море: в ВМС ВСУ сделали заявление

Российские захватчики не отказались от планов доминирования в Черном море и захвате украинского побережья, но их способности – под большим вопросом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Борьба за господство в Черном море. Фото: из открытых источников

"В своих снах они, конечно, доминируют даже в Мировом океане. Там никто не сжег документы с грифами (секретные документы – ред.), где сказано, что они воплощают все свои идеи. Они не отказались от своих планов по выходу на наше побережье и по захвату соответствующих регионов. Скажем так, стадия принятия (ситуации – ред.) у них еще не наступила", — отметил Плетенчук.

Спикер уточнил, что не может сказать, что противник готов выйти из Азово-Черноморского региона.

"У них сейчас такое состояние, что они вынуждены прятаться на военно-морской базе "Новороссийск". Как говорят в России, "забиться под шконку". Ну вот эта "шконка" их прикрывает пока. Но коллеги из СБУ уже официально сообщали: дальность дронов такова, что до Новороссийска они спокойно достают", — заявил спикер.

По мнению Плетенчука, существование некоторых российских объектов, в том числе тех, которые обеспечивают военную логистику в Крыму, а также их группировки в зоне боевых действий на юге Украины, — временное явление. Поэтому планы, возможно, у врага и есть, а вот с возможностями – не так все просто.

"Если даже свободно не могут использовать носители "Калибров". Воздушная составляющая — да, к сожалению, сейчас у них доминирует...", — сказал военный.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего черноморского флота. Сейчас выходит последний. Такое заявление у себя в Facebook сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.



