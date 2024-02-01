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Решение Суда ООН по делу против России: реакция МИД Украины на первый подобный случай в истории

Украина выиграла суд против России у ООН по двум делам. Россия нарушила конвенцию о расовой дискриминации и финансировании терроризма.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на решение Международного суда ООН, который вынес решение по делу Украины против России. В МИД Украины заявили, что суд установил нарушение двух международных договоров со стороны России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-службы МИД. 

Решение Суда ООН по делу против России: реакция МИД Украины на первый подобный случай в истории

Украина выиграла суд против России у ООН по двум делам. Фото из открытых источников

31 января Суд ООН признал виновной Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Это первый случай в истории, когда Международный суд ООН вынес окончательное решение относительно нарушений Россией норм международного права", — отмечают в МИД Украины.

В деле, инициированном Украиной, были задокументированы террористические акты России начиная с 2014 года. В частности, они касаются обстрела гражданских объектов и бомбардировки городов. В МИД отметили, что Россия также предпринимала целенаправленные действия на уничтожение украинцев и крымских татар в незаконно аннексированном Крыму.

"Украина остается преданной стремлению добиться справедливости и ответственности за все незаконные действия России, включая полномасштабное вторжение, которое Россия начала в 2022 году", — подытожили в МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный суд ООН объявил финальное решение по иску Украины против РФ по делу.

Также "Комментарии" писали о 19-летнем студенте, которого незаконно мобилизовали работники ТЦК и отправили на войну пулеметчиком. Полтора года юристы пытались вернуть с фронта парня, который из-за мобилизации потерял место в университете.




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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-rishennya-mizhnarodnogo-cudu-oon-u-spravi-proti-rosijskoyi-federaciyi
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