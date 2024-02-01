Решение Суда ООН по делу против России: реакция МИД Украины на первый подобный случай в истории

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Slava Kot
Появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на решение Международного суда ООН, который вынес решение по делу Украины против России. В МИД Украины заявили, что суд установил нарушение двух международных договоров со стороны России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-службы МИД.
Украина выиграла суд против России у ООН по двум делам. Фото из открытых источников
31 января Суд ООН признал виновной Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В деле, инициированном Украиной, были задокументированы террористические акты России начиная с 2014 года. В частности, они касаются обстрела гражданских объектов и бомбардировки городов. В МИД отметили, что Россия также предпринимала целенаправленные действия на уничтожение украинцев и крымских татар в незаконно аннексированном Крыму.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный суд ООН объявил финальное решение по иску Украины против РФ по делу.
Также "Комментарии" писали о 19-летнем студенте, которого незаконно мобилизовали работники ТЦК и отправили на войну пулеметчиком. Полтора года юристы пытались вернуть с фронта парня, который из-за мобилизации потерял место в университете.
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