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Рекордное количество россиян сдается в плен и отдает свою технику

Горячая линия "Хочу жить" зафиксировала рекордное количество обращений от российских солдат.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

Ожидая контрнаступления ВСУ россияне массово сдаются в плен. По словам спикер проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко в марте был установлен рекорд по количеству обращений от россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание НВ.

Рекордное количество россиян сдается в плен и отдает свою технику

Российские пленные. Фото из открытых источников

Украина в сентябре создала проект "Хочу жить", на которую могут позвонить российские военные и сдаться в плен. С каждым месяцем россияне все активнее пользуются горячей линией. По словам Виталия Матвиенко, в период с октября по декабрь 2022 года было в среднем 1,5 тыс. запросов каждого месяца. К марту показатели выросли до 2,5 тыс. А май стал рекордным.


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"В марте мы фактически побили рекорд – более 3 тыс. обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году", – отметил Виталий Матвиенко.

Спикер проекта "Хочу жить" сообщил, что часть российских военнослужащих сдается в украинский плен вместе со своей техникой. Кроме того, часть этой техники уже в руках ВСУ и применяется против российских оккупантов.

Благодаря горячей линии по состоянию на начало марта 2023 опцией сдачи уже воспользовались почти 10 тыс. российских солдат. С момента запуска сайт посетили несколько миллионов человек, в том числе военные РФ и их семьи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне сбили беспилотник, но потом пожалели из-за своего поступка.

Также "Комментарии" писали о российских инженерах, которые могли повредить истребители Миг-29, которые Словакия передала Украине. Специалисты из РФ имели доступ к авиабазе в Словакии, где частично производили ремонт и проверку самолетов.



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Источник: https://english.nv.ua/nation/record-number-of-russian-soldiers-used-ukraine-s-surrender-hotline-in-march-news-50316158.html
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