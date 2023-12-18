Речь уже не идет об освобождении Донецка или Бахмута: СМИ узнали, какая цель у ВСУ на эту зиму

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Кравцев Сергей
План для ВСУ на эту зиму сформирован. Как отметил командир одной из ОМБр, находящейся на Бахмутском направлении, "Паркер", сейчас главное – не потерять армию. То есть, новая цель – сохранить жизнь как можно большему количеству украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "AP", анализируя основные проблемы, с которыми столкнулись украинские защитники.
ВСУ. Фото из открытых источников
Некоторые аналитики не исключают, что Украина, возможно, даже уступит РФ уже "освобожденными" территориями. В то же время ВСУ заставят Россию заплатить за каждый клочок земли непомерно высокую цену. Об этом говорит старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Бен Барри.
Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ уже столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи. Об этом в интервью агентству "Reuters" сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Также издание "Комментарии" сообщало – поддержка Украины ослабевает: почему так происходит и можем ли мы изменить ситуацию. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
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