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Речь уже не идет об освобождении Донецка или Бахмута: СМИ узнали, какая цель у ВСУ на эту зиму

У ВСУ есть план, но бюрократия срывает пути к победе

сегодня, 17:10 comments3094
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Кравцев Сергей
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План для ВСУ на эту зиму сформирован. Как отметил командир одной из ОМБр, находящейся на Бахмутском направлении, "Паркер", сейчас главное – не потерять армию. То есть, новая цель – сохранить жизнь как можно большему количеству украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "AP", анализируя основные проблемы, с которыми столкнулись украинские защитники.

Речь уже не идет об освобождении Донецка или Бахмута: СМИ узнали, какая цель у ВСУ на эту зиму

ВСУ. Фото из открытых источников

"Мы должны говорить четко... Этой зимой невозможно освободить Донецк или Бахмут, потому что их (оккупантов – ред.) слишком много", — заявил военный.

Некоторые аналитики не исключают, что Украина, возможно, даже уступит РФ уже "освобожденными" территориями. В то же время ВСУ заставят Россию заплатить за каждый клочок земли непомерно высокую цену. Об этом говорит старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Бен Барри.                                                             

"Если Россия продолжит наступать, вероятный результат — она добьется незначительных территориальных достижений, но при этом понесет огромные потери", — считает он.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ уже столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи. Об этом в интервью агентству "Reuters" сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский

Также издание "Комментарии" сообщало – поддержка Украины ослабевает: почему так происходит и можем ли мы изменить ситуацию. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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