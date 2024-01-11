Реакция Зеленского на заявления из Италии по поводу сигналов о мирных переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию министра обороны Италии Гвидо Крозетто, заявившего, что наблюдает "важные сигналы" от обеих стран о готовности начать мирные переговоры по окончанию войны.



Президент Украины Владимир Зеленский о мирных переговорах с Россией. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский находится с визитом в Эстонии, где встретился с лидером страны Аларом Карисом. В ходе пресс-конференции Зеленский прокомментировал слова итальянского министра о необходимости переговоров между странами.

"Никаких подобных переговоров у меня с руководством Италии не было, на любых уровнях. Потому мне сложно комментировать такую информацию", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что все планы по войне решаются в украинских кабинетах, и они принимаются во всеобщее благо Украины.

"Что касается военных планов, то я хочу вам сказать, что пока все решается в кабинетах Украины, борьба наша будет в пользу Украины. И пока это происходит именно так", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил о "важных сигналах", поступающих со стороны Украины и России по поводу необходимости мирных переговоров об окончании войны. Крозето предположил, что Украина находится в ухудшающейся ситуации, в то время как положение России улучшается. Вместе с тем, итальянский министр заверил, что переговоры должны определить Россию как агрессора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Кремля на тайный переговорный процесс Украины с международными партнерами по окончании войны.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины.