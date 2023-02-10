Реакция Молдовы и Румынии на российскую ракету в своем воздушном пространстве

10 февраля Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. Несколько ракет пересекли государственную границу Молдовы и вероятно Румынии. В Молдавии отреагировали на российскую ракету в своем воздушном пространстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Румыния и Молдова отреагировали на ракеты в своих границах. Фото из открытых источников

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российская ракета вошла в воздушное пространство Молдовы 0 10:18, а затем вернулась на территорию Украины. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ВСУ могли сбить ракету, но решили этого не делать из-за больших рисков для жизни граждан иностранной страны.

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Министерство Молдовы вызвало посла РФ и заявило, что "решительно осуждает" нарушение своего пространства российскими ракетами.

"Отметим, что Министерство обороны по сотрудничеству с ответственными структурами в стране внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", – говорится в заявлении.

В то же время, Министерство Румынии заявило, что российские ракеты не заходили в ее воздушное пространство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация ведет наступление по пяти направлениям на востоке Украины. По данным Генштаба ВСУ, основные действия российских сил сосредоточены на Купянском, Авдеевском, Новопавловском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также "Комментарии" писали о войне Украины и России на красной дорожке. Украинский фильм соревнуется за премию "Оскар" как лучший документальный фильм, а ему противостоит лента, рассказывающая о российском оппозиционере.