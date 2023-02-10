logo

BTC/USD

21843.23

ETH/USD

1544.59

LTC/USD

92.32

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Реакция Молдовы и Румынии на российскую ракету в своем воздушном пространстве
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция Молдовы и Румынии на российскую ракету в своем воздушном пространстве

Молдова и Румыния отреагировали на российские ракеты, по данным ВСУ вошедшие в воздушное пространство обеих стран.

сегодня, 13:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

10 февраля Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. Несколько ракет пересекли государственную границу Молдовы и вероятно Румынии. В Молдавии отреагировали на российскую ракету в своем воздушном пространстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Реакция Молдовы и Румынии на российскую ракету в своем воздушном пространстве

Румыния и Молдова отреагировали на ракеты в своих границах. Фото из открытых источников

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российская ракета вошла в воздушное пространство Молдовы 0 10:18, а затем вернулась на территорию Украины. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ВСУ могли сбить ракету, но решили этого не делать из-за больших рисков для жизни граждан иностранной страны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Министерство Молдовы вызвало посла РФ и заявило, что "решительно осуждает" нарушение своего пространства российскими ракетами.

"Отметим, что Министерство обороны по сотрудничеству с ответственными структурами в стране внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", – говорится в заявлении.

В то же время, Министерство Румынии заявило, что российские ракеты не заходили в ее воздушное пространство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация ведет наступление по пяти направлениям на востоке Украины. По данным Генштаба ВСУ, основные действия российских сил сосредоточены на Купянском, Авдеевском, Новопавловском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также "Комментарии" писали о войне Украины и России на красной дорожке. Украинский фильм соревнуется за премию "Оскар" как лучший документальный фильм, а ему противостоит лента, рассказывающая о российском оппозиционере.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/10/7155923/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!