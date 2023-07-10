Реакция мировых лидеров на передачу США кассетных бомб для Украины

Соединенные Штаты объявили новый пакет военной помощи, в котором оказалось новое оружие – кассетные бомбы, запрещенные более чем 120 странами мира. Большинство мировых лидеров не поддержали такое решение США.

Реакция мировых лидеров на передачу США кассетных боеприпасов для Украины

В США объясняют отправку кассетных боеприпасов необходимым шагом пока союзники будут наращивать изготовление других снарядов и боеприпасов. Кроме того, США уверяют, что снаряды имеют меньший вред, чем аналогичное оружие россиян, которые также используют на поле боя.

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Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт указывает, что Украина использует боеприпасы для защиты собственного населения. А президент Германии заявил, что не будет выступать против США по этому вопросу.

"Позиция Германии против использования кассетных боеприпасов как никогда оправдана. Но мы не можем в нынешней ситуации блокировать Соединенные Штаты", – сказал Штайнмайер.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил против предоставления Украине кассетных бомб, сказав, что он входит в 123 страны, подписавшие соответствующую концепцию о запрете этих снарядов.

"Великобритания подписала Конвенцию, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов и не поощряет их использование", – сказал Сунак, однако добавил, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину.

Подобную позицию озвучила и Канада, которая также подписывает Конвенцию о запрете на использование кассетных боеприпасов.

"Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец влиянию кассетных боеприпасов на гражданское население, особенно на детей", — отметили в правительстве Канады.

Критически против предоставления Украине кассетных боеприпасов выступили в Испании.

"Нет" кассетным боеприпасам и "да" законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна производиться кассетными снарядами", — сказала министерка обороны Испании Маргарита Роблес.

Китай заявил, что относиться сдержанно и осторожно к отправке кассетных боеприпасов в Украину.

"Нужно осознавать, что кассетные бомбы могут привести к усилению гуманитарного кризиса", — сказала спикер КНР Мао Нин.

Резко негативно отреагировали и Иране по поводу отправки нового оружия.

"Решение США отправить кассетные бомбы в Украину свидетельствует о решимости Вашингтона затягивать и усложнять войну в Украине", — сказал спикер Насер Канаани.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал пожалеть украинский народ и не использовать кассетные бомбы.

"Наибольшей опасностью для украинцев на многие годы, а то и на сто лет будет применение кассетных бомб в оккупированных Россией районах на территории Украины", — говорит Хун Сен, объясняя, что с подобной проблемой столкнулась Камбоджа, до сих пор страдающая последствиями кассетных боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция НАТО на поставку кассетных боеприпасов Украине.

Также "Комментарии" писали об украинском после, резко реагирующем на критику немецкого депутата относительно кассетных бомб.