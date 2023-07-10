Реакция мировых лидеров на передачу США кассетных бомб для Украины

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Slava Kot
Соединенные Штаты объявили новый пакет военной помощи, в котором оказалось новое оружие – кассетные бомбы, запрещенные более чем 120 странами мира. Большинство мировых лидеров не поддержали такое решение США.
Реакция мировых лидеров на передачу США кассетных боеприпасов для Украины
В США объясняют отправку кассетных боеприпасов необходимым шагом пока союзники будут наращивать изготовление других снарядов и боеприпасов. Кроме того, США уверяют, что снаряды имеют меньший вред, чем аналогичное оружие россиян, которые также используют на поле боя.
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Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт указывает, что Украина использует боеприпасы для защиты собственного населения. А президент Германии заявил, что не будет выступать против США по этому вопросу.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил против предоставления Украине кассетных бомб, сказав, что он входит в 123 страны, подписавшие соответствующую концепцию о запрете этих снарядов.
Подобную позицию озвучила и Канада, которая также подписывает Конвенцию о запрете на использование кассетных боеприпасов.
Критически против предоставления Украине кассетных боеприпасов выступили в Испании.
Китай заявил, что относиться сдержанно и осторожно к отправке кассетных боеприпасов в Украину.
Резко негативно отреагировали и Иране по поводу отправки нового оружия.
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал пожалеть украинский народ и не использовать кассетные бомбы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция НАТО на поставку кассетных боеприпасов Украине.
Также "Комментарии" писали об украинском после, резко реагирующем на критику немецкого депутата относительно кассетных бомб.
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