Разведка: Россия и Украина наступают на двух разных участках фронта на Донбассе

Эти выходные прошли очень "горячо" на Кременском и Бахмутском участках Донбасского фронта, где продолжались ожесточенные бои. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Война в Украине. Фото: Getty Images

По информации британской разведки, по состоянию на 15 января ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, перед лицом продолжающихся атак наемников "Вагнера".

Боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности.

"Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города Кременная", — отмечается в сводке.

Британские разведчики подчеркивают, за последние 6 недель и Россия, и Украина добились ограниченных успехов в различных секторах.

"В этих обстоятельствах ключевая оперативная задача для обеих сторон состоит в том, чтобы формировать соединения незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Турция готова способствовать локальному прекращению огня в Украине, предупреждая, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну. Об этом заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калин. Как расцениваете данное заявление и перспективы его воплощения? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

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