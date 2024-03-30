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Разведка Британии рассказала, сколько РФ ежемесячно набирает новых солдат, чтобы поддерживать войну

Россия может продолжать нести потери и продолжать атаки

сегодня, 16:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ему покрывать потери и продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).

Разведка Британии рассказала, сколько РФ ежемесячно набирает новых солдат, чтобы поддерживать войну

Российские военные. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, российские войска продолжали постепенное продвижение к западу от Авдеевки. Разведка предполагает, что в конце марта 2024 года россияне могли взять под контроль два села — Тоненькое и Орловка.

"Россия продолжает атаковать несколько других точек на линии фронта, но за последние недели достигла незначительного прогресса", — отмечает Минобороны Британии.

В Британии добавляют, что Россия имеет значительное количественное преимущество, в частности, в технике и боеприпасах.

"Вероятно, ежемесячно она набирает примерно 30 тысяч дополнительных солдат и, скорее всего, может продолжать нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил", — говорится в сводке.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt пророчат, что уже в этом году из-за недостатка поддержки со стороны партнеров, Украина может пойти на заморозку конфликта. А издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом, пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ), некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ожидать в обозримом будущем в контексте российско-украинской войны.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1774049069322682668
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