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Много тюрем и тотальная русификация: в британской разведке раскрыли план Кремля для Украины

Кремль хочет поставить в оккупации проверенных чиновников

сегодня, 13:12 comments1340
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим на временно захваченных украинских территориях пытается не терять время и делать все возможное, чтобы искоренить все, что связано с Украиной. Российские власти готовят чиновников и строят тюрьмы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Много тюрем и тотальная русификация: в британской разведке раскрыли план Кремля для Украины

Российская агрессия. Фото из открытых источников

В британской разведке отметили, что Российская академия народного хозяйства и государственной службы запускает магистерскую программу "Государственное и муниципальное управление", которая, по словам представителя вуза, даст выпускникам навыки работы на всех уровнях власти, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Россия создала 58 федеральных пенитенциарных учреждений на временно оккупированных территориях Украины.

По данным британской разведки, вероятно, создание магистерской программы частично направлено на преодоление нехватки желающих и квалифицированных кадров на российских правительственных должностях на временно оккупированных территориях Украины.

Британские специалисты отмечают, что это может быть связано с планами президента России Владимира Путина по созданию новой административной элиты, как указано в его послании Федеральному собранию в прошлом месяце, а также с изданием президентского указа в январе 2024 года о создании нового кадрового резерва, говорится в сводке.

"Это еще одно свидетельство мер по русификации, направленных на приведение правовых и политических основ временно оккупированных территорий Украины в соответствие с нормами Российской Федерации. Другие аналогичные меры на сегодняшний день включают расширение российской судебной системы, введение российской образовательной программы, выдачу российских паспортов и строительство российской телекоммуникационной инфраструктуры", — отмечают в Минобороны Британии. 

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