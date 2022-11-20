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Разумная война. Украинскую операцию по возвращению Херсона будут преподавать в военных академиях

Украина провела удачную операцию по освобождению Херсона, которая, вероятно, попадет в учебники для изучения ведения войны

сегодня, 12:39
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Автор:

Slava Kot

Действия ВСУ по освобождению Херсона, вероятно, попадут в учебники по военному делу, ведь это настоящий триумф в борьбе с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материал корреспондента немецкого издания Welt Альфред Хакенсбергер.

Разумная война. Украинскую операцию по возвращению Херсона будут преподавать в военных академиях

Воины ВСУ в освобожденном Херсоне. Фото: из открытых источников

Генерал Сергей Суровикин обратился к министру обороны Шойгу 9 ноября с просьбой вывести российскую армию из Херсона. Через два дня ВСУ без боя вошла в освобожденный Херсон.

"После всесторонней оценки ситуации предлагаю перенести оборону на левый берег Днепра. Оставшееся войско на ограниченном участке с той стороны бесперспективно", — сообщил российский генерал.

Немецкий корреспондент отмечает, что ВСУ смогли победить и вынудить Россию покинуть Херсон с помощью западного оружия. Именно благодаря высокоточной артиллерии украинцы вернули Херсон под контроль. Хакенсбергер выделяет среди всего Panzerhaubitze 2000 из Германии, пушки Caesar из Франции, Krab из Польши и американские системы Himars, которые были решающими.

Этим оружием ВСУ постоянно уничтожали склады боеприпасов, военные базы, места снабжения и логистические узлы. Благодаря такой тактике украинские военные смогли замедлить, а со временем и остановить поставки оружия.

"Без эффективного снабжения ни одна армия не может вести войну", — пишет Альфред Хакенсбергер.

Немецкий корреспондент подытоживает действия ВСУ, говорит, что украинцы сожгли мосты, уничтожили понтонные переправы и изолировали военных на правом берегу Днепра. Такая стратегия на истощение сработала, и Украина победила врага своей разумной военной операцией.

"Вскоре ее будут преподавать в военных академиях как идеальный пример разумной войны", — считает корреспондент немецкого издания Welt .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинцы поздравляли воинов ВСУ, освободивших Херсон.

Также "Комментарии" писал об американце, который восемь месяцев скрывался в Херсоне от российских оккупантов.  



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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus242100563/Ukraine-Krieg-Der-wahre-Grund-fuer-den-Triumph-von-Cherson.html
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