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Разоблачены пророссийские агитаторы: о чем писали

Они распространяли в Интернете пророссийские нарративы.

сегодня, 15:25
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Автор:

Константин Куликов

Служба безопасности нейтрализовала разветвленную сеть вражеских агитаторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают "Комментарии". Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к захвату государственной власти и разжигали межконфессиональную ненависть.

Разоблачены пророссийские агитаторы: о чем писали

Затримання проросійської агітаторки

В частности, в Киеве житель столицы под вымышленным именем в соцсетях распространял материалы российских и белорусских пропагандистов.


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В Закарпатской области местный блоггер распространял в соцсетях манипуляции российской пропаганды по "церковной теме" в Украине. Для подготовки своих "публикаций" он использовал материалы прокремлевских интернет-ресурсов.

В Черкассах установлены еще две приспешницы агрессора. Одна из них бывшая сотрудница прокуратуры, другая – работница филиала одного из государственных банков. Во время переписки в мессенджерах они оправдывали военные преступления российских оккупантов и распространяли дезинформацию о подразделениях ВСУ.

В Винницкой области заблокирована подрывная деятельность четырех интернет-агитаторов, среди которых — бывшие учитель школы и медработник. В запрещенной соцсети "Одноклассники" они призывали к насильственному захвату государственной власти и изменению границ Украины. В ходе обысков по местам нахождения фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые использовались для распространения деструктивного контента.

Среди скриншотов постов, опубликованных СБУ, которые делали подозреваемые, можно увидеть фото российских солдат. Его сопровождает известный лозунг рашистов: "Поддержим наших ребят! Работайте, братья! Храни вас Бог, пацаны".

Правонарушения разоблачили сотрудники СБУ г. Киева и Киевской области, Закарпатской, Черкасской и Винницкой областей совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры, сообщает СБУ.

Напомним, что судом в Запорожье заочно приговорены два коллаборанта к длительным срокам заключения, а также житель, который лайкал в "Одноклассниках" пророссийские материалы.

Тем временем на оккупированной территории отменили обязательное изучение украинского языка.



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