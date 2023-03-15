Разобьет ли Россию "снарядный инсульт": мнение эксперта

Россия, исчерпывая свои запасы снарядов, идет к критическому рубежу, когда украинская артиллерия может получить преимущество над противником. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, оценивая состояние снарядного голода в РФ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на эфир "Апостроф.TV".

Український привіт рашистам

"Уже более-менее достоверно известно, что на европейской части Российской Федерации не осталось боеприпасов, — говорит эксперт. — И они сейчас начинают выгребать хранившийся за Уралом неприкосновенный запас Советского Союза. Может наступить то время, когда они не только лимиты на снаряды начнут вводить, а у них просто мало будет боеприпасов, у них будет такая ситуация, которая была у нас в апреле-мае прошлого года, когда наша артиллерия работала "с колес" — то, что привезли, то и отстреливали... Тогда ситуация будет коренным образом меняться в нашу пользу".

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"Итак, у нас снарядный голод становится все меньше и меньше... Мы идем в гору, а РФ катится с горы", — считает Олег Жданов.

В пользу этого он приводит и решение ЕС о выделении 2 миллиардов евро на приобретение снарядов для ВСУ.

Тусклой надеждой для рашистов является обещание Ирана о поставках 300 тысяч снарядов и патронов.



– Триста тысяч снарядов и патронов – это существенно, но некритично для нас. С учетом того, сколько России нужно снарядов для подготовки личного состава, который они сейчас мобилизуют и готовят, — считает Жданов.

Кроме того, Иран до сих пор отказывает РФ в поставках баллистических ракет, которые, считает эксперт, могли бы существенно повлиять на ситуацию на украинском театре боевых действий. Это нежелание обусловлено обострением отношений Ирана с Израилем. В случае войны с последним Иран рассчитывает именно на баллистические ракеты как на существенный военный фактор.

Напомним, что Украина наладила производство снарядов для танков. Также налажено производство артиллерийских снарядов в Болгарии.