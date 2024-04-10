Разнообразие техники впечатляет: на чем враг штурмует украинские позиции

Для атак на укрепление украинской армии российские захватчики используют от танков до велосипедов и гольф-каров, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин.

РФ продолжают штурмовые действия. Фото из открытых источников

"За все это время мы уже видели применение совершенно разной техники со стороны россиян. Оккупанты атаковали на мопедах, мотоциклах с колясками, квадроциклах, гольф-карах и всех возможных автомобилях, которые только смогли украсть на оккупированных территориях. А еще на мотоблоках и велосипедах. Набить кучу россиян на танк и использовать его в качестве такси для Авдеевского направления было абсолютно стандартной историей", — рассказал офицер ВСУ.

Максим Жорин отметил, что у россиян все просто: если штурм, то отказываться или возвращаться нельзя, поэтому атакуют на всем, что есть под руками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия накапливает ресурсы для длительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Должны рассчитывать исключительно на самих себя — строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", — отметил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной. Сотрудники министерства посетили по меньшей мере четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины. В Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат.