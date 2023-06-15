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Разбежались как муравьи: украинские военные атаковали российскую базу (ВИДЕО)

В Донецкой области украинские военные попали в скопление российских окупантов.

сегодня, 19:23
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Автор:

Slava Kot

В сеть попала удачная атака украинских военных, попавших по российской базе в Донецкой области. После атаки большое количество россиян в панике покидает военный объект и убегает.

Разбежались как муравьи: украинские военные атаковали российскую базу (ВИДЕО)

Украинцы атаковали русскую базу. Фото из открытых источников


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Представитель Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что сейчас Украина не начала большого контрнаступления, а лишь проверяет слабые места в российской обороне, которые впоследствии использует для атаки. Таким образом, в сеть начали попадать новые удары украинских военных по россиянам.

На видео, обнародованном в Twitter народным депутатом Юрием Мысягиным, видны кадры с удачной атакой украинских сил по российской базе, расположенной к югу от временно оккупированного Донецка. Запись демонстрирует, что россияне, которым удалось выжить, после удара в панике покидают базу.

Видео с украинской атакой по месту скопления российских солдат можно посмотреть ниже:

"Что-то очень мощное прилетело в расположение российских оккупантов где-то на территории Донецкой области. Судя по многим разбегающимся оркам — отрабатывают в правильное место в правильное время", — пишет Мисягин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне запустили ракету из зенитно-ракетного комплекса ТОР и таким образом пытались нанести удар по украинским позициям или сбить ракеты ВСУ. Однако российская ракета поднялась в воздух, сделала круг и попала по позициям российской армии. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о российской пропаганде, пытавшейся выдать уничтоженный российский танк за украинский. На обнародованном видео их сдала одна деталь, указавшая, что уничтоженный танк и экипаж был российским.



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Источник: https://twitter.com/2uwmp/status/1668623468852822017
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