Разбежались как муравьи: украинские военные атаковали российскую базу (ВИДЕО)

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Slava Kot
В сеть попала удачная атака украинских военных, попавших по российской базе в Донецкой области. После атаки большое количество россиян в панике покидает военный объект и убегает.
Украинцы атаковали русскую базу. Фото из открытых источников
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Представитель Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что сейчас Украина не начала большого контрнаступления, а лишь проверяет слабые места в российской обороне, которые впоследствии использует для атаки. Таким образом, в сеть начали попадать новые удары украинских военных по россиянам.
На видео, обнародованном в Twitter народным депутатом Юрием Мысягиным, видны кадры с удачной атакой украинских сил по российской базе, расположенной к югу от временно оккупированного Донецка. Запись демонстрирует, что россияне, которым удалось выжить, после удара в панике покидают базу.
Видео с украинской атакой по месту скопления российских солдат можно посмотреть ниже:
Также "Комментарии" писали о российской пропаганде, пытавшейся выдать уничтоженный российский танк за украинский. На обнародованном видео их сдала одна деталь, указавшая, что уничтоженный танк и экипаж был российским.
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