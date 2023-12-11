Рассвет объяснил, почему удерживать Авдеевку важно

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан считает военной необходимостью держать Авдеевку, иначе это может обрушить весь фронт и привести к большим потерям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".

Почему нужно держать Авдеевку. Фото из открытых источников

Роман Свитан объясняет, что Авдеевка находится на повышении, из которых легче вести бои, защищаться и атаковать россиян. Поэтому армия РФ бросает большие силы, чтобы захватить эту территорию.

"Дело не в самой Авдеевке как городе, а в укрепрайоне. Потому что, если нам отходить с высот на востоке Авдеевки, то придется тогда уйти где-то на 20 км. То есть идти к следующим высотам, потому что в низинах мы не удержимся", — утверждает Свитан.

По словам военного эксперта, такая ситуация может обрушить фронт, ведь после потери Авдеевки, следующим населенным пунктом россияне захватят Марьинку, а затем начнут давить на Угледар. Удерживать Авдеевку Свитан называет исключительно "военной необходимостью", которая поможет сохранить технику и людей.

"А если посыплемся и пойдем на вторую линию обороны, то нам же потом придется возвращаться назад, а это движение на высоту, потеряем очень много людей, техники. В настоящее время оптимально – удерживать Авдеевку", — подытожил Роман Свитан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко зафиксировал перемещение колонны российских танков и БМП. По его словам, россияне могут осуществить новое наступление.

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, приказавшем российским оккупантам "взять" Авдеевку до определенной даты.