"Расстреливать этих животных на месте": командир батальона 3-й ОШБр сделал скандальное заявление

Командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег Романов "Ромаха" отреагировал на инцидент с сожжением военного автомобиля медслужбы в Киеве, который произошел 29 июля. Украинский военный заявил, что отдал приказ своим бойцам "расстреливать этих животных на месте". Об этом сообщает портал "Комментарии.Киев".

Украинский военный Олег Романов. Фото из открытых источников

Олег Романов записал видеообращение на русском языке для тех, кто поджигает автомобили украинских военных.

"Я на правах командира батальона с согласия высшего руководства, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное разрешение своим бойцам расстреливать этих животных на месте, такие предатели должны быть устранены на месте", — сказал Романов.

Комбат 3-й ОШБр подчеркнул, что наказание должно быть показательным и сопровождаться без привлечения правоохранителей. Также Олег Романов назвал поджигателей предателями, которые "продаются за три копейки".

"Это колорадский жук, которого нужно травить", — добавил военный.

В украинском обществе разделились мнения по поводу заявления Олега Романова. Одни указывают на юридические нарушения таких действий, ведь в соответствии с Уголовным кодексом Украины лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и умышленное убийство. В то время как другие пользователи в комментариях к видео поддержали инициативу военного.





Слова украинского военного не обошли российские пропагандисты, которые начали использовать такие заявления в своих целях, критикуя Украину и намекая якобы на гражданские напряжения внутри страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ прокомментировали поджог автомобилей украинских военных.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении украинского ветерана о Трампе, которое активно начала использовать российская пропаганда и распространять на американскую аудиторию.