Расстрел Героя: Генштаб призвал соблюдать законы и обычаи войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вслед за заместителем министра обороны Анной Маляр, обнародовавшей имя погибшего Героя, расстрелянного рашистами за отказ снять украинский шеврон, призвал украинских военнослужащих держать голову холодной и строго соблюдать законы и обычаи войны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на уведомление Генерального штаба.

ЗСУ помстяться рашистам на полі бою

"Расстрел безоружного пленника — циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны, — сказано в сообщении украинского Генштаба. — Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. По предварительным данным, погибший — военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура. Окончательный ответ дадут соответствующие экспертизы. Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Но законным и справедливым способом – на поле боя, в суде или в международном трибунале. С холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязательно отомстим за каждого! Вечная память и Слава Герою!".

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Напомним, что летом 2022 года после обнародования вагнеровцами видео с кастрацией украинского защитника эксперты говорили, что одной из целей публикации таких видео является провоцирование украинских военных на соответствующие зверства. Таким образом, рашисты пытаются создать у западных союзников обманчивое впечатление о том, что украинские защитники ничем не отличаются от рашистов, а значит, к Украине Запад должен относиться также как к РФ. Одним из последствий такого отношения может стать прекращение вооруженной помощи Украине. Следовательно, украинцам, советовали эксперты, борясь с рашистским злом, не стоит становиться похожим на него.

Напомним, что эксперты объяснили, почему россияне совершили это военное преступление. Тем временем на российском телевидении происходит паника, а в Украину прибыли уже первые Patriot.