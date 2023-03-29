Рашисты запрещают оказывать медицинские услуги украинскому населению

На временно оккупированной территории Украины обостряются проблемы с получением гражданским населением медицинской помощи. Это связано с тем, что российское оккупационное командование расширяет практику использования местных медицинских учреждений для лечения российских военнослужащих. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

На окупованій території загострюються проблеми з отриманням медичної допомоги

"В результате таких действий противника жители лишаются возможности получения даже экстренной медицинской помощи, — говорит Анна Маляр. — В частности, на прошлой неделе в населенном пункте Нововасильевка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном учреждении категорически запрещено".

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Кроме того, в больничных учреждениях, еще обслуживающих местных жителей количество квалифицированного медицинского персонала критически уменьшается, так как российские оккупационные администрации принудительно массово направляют гражданских медиков лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет.

Тем временем стало известно, что россияне используют криптобиржи для спонсирования войны. Рашисты продвинулись в Бахмуте. А эксперты объяснили, действительно ли Пригожин метит на место Путина.

"Пригожин, действительно, в последнее время начал вкладывать деньги в продвижение себя как серьезной фигуры. Я не знаю, собирается ли он идти в президенты или стать министром обороны, главой Генштаба. Но недавно я сделала shorts и поставила на своем канале в YouTub момент, где Пригожин жестко критикует Минобороны РФ и Генштаб. Жалуется, что его лишили связи, боеприпасов. И в последние дни происходит ад в комментариях. Похоже, есть некая бото-ферма, работающая на Пригожина. И она просто тысячами выплескивает комментарии в стиле "Пригожин — молодец, его надо в министры обороны, в президенты" и так далее".





