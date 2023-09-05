Рашисты впервые подбили британский танк

В Запорожской области оккупантами впервые был подбит британский танк Challenger 2, который, вероятно, стоял на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Она с конца августа участвует в наступлении в Запорожской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на британскую вещательную корпорацию Би-би-си.

Challenger 2

Как отмечают британские журналисты, которые изучили видеозапись, где можно видеть горящий танк, сомнений в том, что этот танк — Challenger2, практически нет. Машину опознали по характерным для нее техническим деталям — запасные баки для горючего и бронированная коробка тепловизора над пушкой. Кроме того, источник в одном из западных оборонных ведомств подтвердил Би-би-си, что на кадрах видеозаписи танк Challenger 2.

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По предположению эксперта, колонна техники, в которую входил этот "британец", попала под прицельный артиллерийский обстрел. Вероятен, также "прилет" по танку снаряда с суббоеприпасами с инфракрасным наведением, которые поражают машины сверху. Но, несмотря на то что танк охвачен огнем, он не разрушен и не наблюдается последствий внутренней детонации. Возможно, что экипаж танка остался жив, так как Challenger 2 отличаются хорошей защищенностью.

Позже источник ВВС подтвердил, что экипаж танка из четырех человек выжил.

За всю историю этого танка был потерян только один Challenger 2 в Ираке, из-за "дружественного огня". Поэтому танк считался неуязвимым. Впрочем, как отмечают критики, несмотря на участие в войнах в Ираке и Югославии, "неузвимость" Challenger 2 отчасти объясняется небольшими объемами их выпуска — всего было сделано 450 таких танков.

Кроме того, Challenger 2 имеет мощную фронтальную броню, но более уязвим с бортов и кормы.

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