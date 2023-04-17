Рашисты возмущены: на оккупационную должность планировали назначить ветерана АТО

Советником оккупационного "губернатора" захваченной части Запорожской области рашисты планировали назначить бывшего участника АТО Игоря Лысенко, который до широкомасштабного вторжения России также являлся членом пророссийского "Союза казаков Украины". Об этом факте оккупанты узнали благодаря архивному видео, на котором нынешний коллаборант в форме "казака" рассказывает о своей службе в АТО. Об очередном скандале в рашистских пабликах сообщают "Комментарии".

До 2022 року Ігор Лисенко виступав за "єдину неподільну Україну"

"Вспомним наш гимн "И покажем братья, что мы казацкого рода", — рассказывает на русском языке на видео Игорь Лысенко, рядом с которым стоит сине-желтый флажок. — Мы на этой земле живем, мы ее защищаем, мы являемся ее защитниками. События, которые произошли в Украине, а именно — агрессия России — привели к тому, что многие патриоты, в том числе казаки Мелитопольского края, встали на ее защиту. Я и еще несколько казаков прошли через АТО и продолжаем служить в Вооруженных силах Украины. Разве это не показатель любви к Украине?"

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На видео Игорь Лысенко также призывает мелитопольцев быть едиными, как одна семья, чтобы способствовать таким образом "крепкой единой неделимой Украине".

По роспабликам из-за этого видео и "пятна" в биографии нынешнего коллаборанта разлилась ярость.



"К сожалению, действительно этого русофоба, который воевал на Донбассе против тебя и твоих боевых товарищей, хотят назначить на вполне себе государственную должность в Запорожье (речь об оккупированной части области — ред.), — возмущаются рашисты. — Сейчас пойдут объяснения, что он не такой, что он исправился, и всегда этот "ветеран АТО" ждал, когда придет Россия (для этого даже в русских стрелял, чтобы процесс ускорить)".

Стоит отметить, что "Союз казаков Украины" был создан на базе пророссийской организации "Казацкое войско запорожское низовое" жителем Запорожья Александром Панченко, который выступал против обоих Майданов и в поддержку Виктора Януковича. Также организация активно поддерживала "каноническую церковь" Московского патриархата. Среди тех, кто активно поддерживал СКУ, был и президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, которого сегодня судят по подозрению в госизмене.

Между тем, в Мариуполе появился памятник участвовавшему в оккупации города генералу.

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