Рашисты устроили между собой перестрелку: Есть жертвы

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Моесеенко Валентина
Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ПИК "Вагнер" все чаще пытаются найти виновных в этом, информируют в Генштабе ВСУ, пишут "Комментарии".
Оккупанты в Луганской области устроили разборки между собой
Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.
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Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях.
И информируют о работе ВСУ: авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 — "Орлан-10".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.
Читайте на сайте "Комментарии" — как долго Путин еще сможет продолжать войну — на что хватит денег в бюджете.
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