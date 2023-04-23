Рашисты устроили между собой перестрелку: Есть жертвы

Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ПИК "Вагнер" все чаще пытаются найти виновных в этом, информируют в Генштабе ВСУ, пишут "Комментарии".



Оккупанты в Луганской области устроили разборки между собой

Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла потасовка между военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и наемниками ППК Вагнер, которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон", — говорят в Генштабе.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях.

"Да, в населенном пункте Мостики Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов", — приводят пример в Генштабе ВСУ.

И информируют о работе ВСУ: авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 — "Орлан-10".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.

Читайте на сайте "Комментарии" — как долго Путин еще сможет продолжать войну — на что хватит денег в бюджете.