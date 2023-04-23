logo

BTC/USD

27554.85

ETH/USD

1863.81

LTC/USD

86.23

USD/UAH

37.98

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рашисты устроили между собой перестрелку: Есть жертвы
commentss НОВОСТИ Все новости

Рашисты устроили между собой перестрелку: Есть жертвы

На временно оккупированной Луганской области армейцы РФ с «вагнеровцами» перестрелялись

сегодня, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ПИК "Вагнер" все чаще пытаются найти виновных в этом, информируют в Генштабе ВСУ, пишут "Комментарии".

Рашисты устроили между собой перестрелку: Есть жертвы

Оккупанты в Луганской области устроили разборки между собой

Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла потасовка между военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и наемниками ППК Вагнер, которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон", — говорят в Генштабе.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях.

"Да, в населенном пункте Мостики Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов", — приводят пример в Генштабе ВСУ.

И информируют о работе ВСУ: авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 — "Орлан-10".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.

Читайте на сайте "Комментарии" — как долго Путин еще сможет продолжать войну — на что хватит денег в бюджете.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!