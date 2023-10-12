Для победы над Украиной путинской России необходимы три фактора — численное и техническое превосходство, сокращение поставок вооружений для ВСУ от западных союзников и неназванные "внутренние украинские процессы". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил один из представителей оккупационной армии, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Борьба за свободу Украину продолжается

Предавший Украину Ходаковский, перешедший на сторону РФ еще в 2014 году, всячески надеется, что конфликт вокруг Израиля приведет к уменьшению помощи Украине от западных союзников. Но, по его мнению, даже если снижение поставок и произойдет, то оно скажется лишь на наступательных способностях Сил обороны Украины. Тем не менее, они по-прежнему смогут эффективно держать оборону против наступающих рашистов.

Для того, чтобы преодолеть украинскую, на данный момент, эшелонированную оборону Ходаковский рассчитывает на создание "значительного превосходства в живой силе и технике". Для этого в ходе небольшой оперативной паузы рашист предлагает провести замену мобилизованных на контрактников и затем "начать обдуманную финальную фазу".

"Если бы мы имели дело с противником начала СВО, когда только нехватка собственных сил и опыта не дала нам двигать его до предела, а неналаженная его система обороны не являлась особым препятствием — тогда было бы неправильным давать ему время закрепиться. Сейчас же мы имеем дело с уже выстроенной обороной, и каждый город будет нам сопротивляться вполне эффективно, а мы будем биться о города, как головой о стену, — заявляет рашист. - К тому же, очень вероятны внутренние украинские процессы, которые будут нам на руку при решении наших задач — всё постепенно к этому идёт".

Тем временем, российская армия возит "зубы дракона" и готовится к обороне важного оккупированного города.

В Израиле разрешили ради спасения жизней нарушить субботу.

А ученые называли пять канцерогенных продуктов, вызывающих рак.