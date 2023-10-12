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Рашисты рассказали, как собираются победить Украину

В войне против Украины рашисты рассчитывают на "внутренние украинские процессы"

сегодня, 18:47
Автор:
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Константин Куликов
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Для победы над Украиной путинской России необходимы три фактора — численное и техническое превосходство, сокращение поставок вооружений для ВСУ от западных союзников и неназванные "внутренние украинские процессы". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил один из представителей оккупационной армии,  командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

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Предавший Украину Ходаковский, перешедший на сторону РФ еще в 2014 году, всячески надеется, что конфликт вокруг Израиля приведет к уменьшению помощи Украине от западных союзников. Но, по его мнению, даже если снижение поставок и произойдет, то оно скажется лишь на наступательных способностях Сил обороны Украины. Тем не менее, они по-прежнему смогут эффективно держать оборону против наступающих рашистов.


Для того, чтобы преодолеть украинскую, на данный момент, эшелонированную оборону Ходаковский рассчитывает на создание "значительного превосходства в живой силе и технике". Для этого в ходе небольшой оперативной паузы рашист предлагает провести замену мобилизованных на контрактников и затем "начать обдуманную финальную фазу".

"Если бы мы имели дело с противником начала СВО, когда только нехватка собственных сил и опыта не дала нам  двигать его до предела, а неналаженная его система обороны не являлась особым препятствием — тогда было бы неправильным давать ему время закрепиться. Сейчас же мы имеем дело с уже выстроенной обороной, и каждый город будет нам сопротивляться вполне эффективно, а мы будем биться о города, как головой о стену, — заявляет рашист. - К тому же, очень вероятны внутренние украинские процессы, которые будут нам на руку при решении наших задач — всё постепенно к этому идёт".

Тем временем, российская армия возит "зубы дракона" и готовится к обороне важного оккупированного города.

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