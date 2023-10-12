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Российская армия возит "зубы дракона" и готовится к обороне важного оккупированного города (ФОТО)

Россияне быстро строят новые "оборонительные" постройки в захваченном Мариуполе

сегодня, 17:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские оккупанты перебрасывают через оккупированный Мариуполь так называемые "зубы дракона". Они перебрасывают эти элементы своей защиты к северо-западу от города для строительства "оборонных" укреплений. Соответствующий факт установили украинские партизаны с движения " Атеш ".

Российская армия возит "зубы дракона" и готовится к обороне важного оккупированного города (ФОТО)

Оккупанты готовятся к обороне Мариуполя (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что российская армия в захваченном Мариуполе устроила переброску "зубов дракона". То есть оккупанты строят свои "оборонительные сооружения".


"Агенты "АТЕШ" фиксируют  переброску "зубов дракона" по городу. Везут их на строительство новых оборонных линий к северо-западу от города", — сообщили партизаны.

Также наши партизаны сообщили, что оборонительные редуты строятся наспех.

"Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что торопливо строят новые и новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут — оборона оккупантов будет прорвана!" — говорится в сообщении.

Российская армия возит ”зубы дракона” и готовится к обороне важного оккупированного города (ФОТО) - фото 2
Российская армия возит ”зубы дракона” и готовится к обороне важного оккупированного города (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о , главных выводах Рамштайна-16 . Очередное заседание формата "Рамштайн" (уже 16) по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии состоялось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также активизации россиян на востоке нашей страны, где они мощными силами атакуют Авдеевку. Впервые во встрече "Рамштайна" принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, главный акцент был сделан на усилении ПВО, артиллерии, дальнобойных систем. Обрадовали заверения главы Пентагона Ллойда Остина в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Также стало известно, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит истребители F-16.



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