В Израиле разрешили ради спасения жизней нарушить субботу

Израильская авиакомпания El Al впервые с 1982 года планирует выполнить полеты в шаббат, чтобы доставить в страну призванных на срочную военную службу резервистов. Об этом сообщают "Комментарии".

ХАМАС атаковал Израиль в субботу

Как сообщает газета The Times of Israel, солдаты-резервисты будут бесплатно возвращены в субботу на двух самолетах Boeing 787, вылетающих из Нью-Йорка и Бангкока. Для этого El Al получила специальное разрешение от духовенства. Издание напоминает, что иудейскими канонами предусмотрено исключение из правил, если путешествие необходимо для спасения жизней.

ХАМАС напал на Израиль в субботу, 7 октября. В результате этого нападения были убиты не менее 1200 израильтян, преимущественно гражданских.

Напомним, что соблюдение шаббата (субботы) является одним из требований иудаизма и некоторых направлений христианства. В этот день Тора предписывает евреям воздерживаться от работы. Суббота также почитается караимами, самаритянами и представителями некоторых направлений христианства (адвентисты седьмого дня, баптисты седьмого дня, Церковь истинного Иисуса, Назаретская баптистская церковь, русские субботники и другие).

Тем временем, Израиль выдвинул ультиматум. Израиль назвал условия, по которым может согласиться на снятие блокады Сектора Газа.

Белый дом объединяет помощь для Украины в совместном пакете из трех государств. США готовит общий пакет финансовой помощи сразу для трех стран.

А госсекретарь США напомнил о своем происхождении. Энтони Блинкен приехал в Израиль, где напомнил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху о своем происхождении.

