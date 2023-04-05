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Рашисты про свои страхи: ВСУ может начать наступление в любой момент

Рашисты ожидают наступления на запорожском направлении

сегодня, 12:51
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Автор:

Константин Куликов

Украинская армия сосредоточила на запорожском направлении до 75 тыс. человек и в любой момент может начать контрнаступление. Об этом в интервью пропагандистскому кремлевскому СМИ ТАСС заявил один из представитель оккупационной администрации в Запорожской области Владимир Рогов. По мнению рашистов, ВСУ уже пробовали проводить разведку боем на этом участке 23 марта.

Рашисты про свои страхи: ВСУ может начать наступление в любой момент

ЗСУ готується до контрнаступу

Рашисты изложили свои страхи относительно возможного украинского контрнаступления на этом участке. По их мнению, украинская освободительная атака может начаться в любой момент. Причем "не только по суше, но и по воде". Недавний визит Зеленского в Запорожье мог быть проверкой готовности к ней, считают рашисты.


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С помощью многочисленных "бавовн" Мелитополя, считают рашисты, Украина прощупывает основное направление удара.

Тем временем, Подоляк рассказал, когда Украина сможет вернуть Крым.

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный. Но мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма", – заявил Подоляк. 

Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончании войны.

А в Минобороне рассказали, какие меры принимает противник, чтобы демотивировать защитников Бахмута. По словам Анны Маляр, пока попытки врага психологически повлиять на решения руководства страны относительно защиты Бахмута оказались безуспешны.

"Не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", — пишет в своем телеграмм-канале Анна Маляр.



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Обсуждения

антиБандерЛох

сегодня, 12:25

вот же сказочные далбаебы, идите на хуй пидары дырявые, наступайте друг дружке в очко


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