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Константин Куликов
Депутат российской Госдумы Виталий Милонов предложил посылать на передовую злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.
Рашист Мілонов
"Я бы сейчас всех должников по алиментам, я имею в виду всех злостных, которые своих детей голодом морят, не платят ни копейки... вот эти люди должны абсолютно в соответствии с наукой, так сказать, быть доставлены сюда, для работы в штурмовых отрядах", — отметил он.
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Ранее сообщалось, что Минюст России разработал законопроект о создании публичного реестра недобросовестных неплательщиков алиментов. Он предусматривает создание реестра должников по алиментным обязательствам, куда будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, и так и не приступивших к их уплате, а также находящихся в розыске. Реестр будут вести судебные приставы. Порядок формирования и ведения электронного реестра будет определен главным судебным приставом РФ, а общедоступная часть сведений будет опубликована на официальном сайте.
В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключен из реестра в течение пяти дней.
Напомним, что в данный момент Россия проводит активные мобилизационные мероприятия, чтобы пополнить потери на фронте — она планирует поставить под ружье 400 тысяч человек. О желании привлечь для войны в Украине еще 30 тысяч осужденных и добровольцев говорит основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин.
При этом разведчики рассказали, на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине.
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