logo

BTC/USD

28234.38

ETH/USD

1785.39

LTC/USD

89.08

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Разведчики рассказали на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведчики рассказали на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине

Анонсированное россиянами "большое" наступление в итоге оказалось "пшиком"

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

"Большое" анонсированное наступление России в результате оказалось в итоге "пшиком". Но у Кремля все еще есть ресурсы, чтобы вести войну в 2023 году и, возможно, в 2024 году. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью "Укринформу".

Разведчики рассказали на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине

Наступление России на Донбассе (фото из открытых источников)

"Мы видим, что армия РФ оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированный пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось "пшиком" — они не получили ни одного значимого результата", — считает Черняк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он рассказал, что сейчас россияне стремятся любым способом выйти на административные рубежи Донецкой и Луганской областей. Но украинские силы также планируют и осуществляют эффективные контрмеры, чтобы нанести максимальные потери оккупантам.

"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году", — заявил Черняк.

По его мнению, если усилить санкционное давление на Россию, то критические трудности у врага начнутся гораздо раньше.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что с обороны Бахмута может начаться контрнаступление. Судя по новым атакам на Бахмут, российские оккупанты не готовы отказаться от планов полностью захватить Бахмут. При этом ВСУ также не готовы покидать свои позиции в городе, поэтому продолжают давать отпор российским захватчикам, несмотря на участившиеся штурмы врага. Александр Сырский отметил, что цель россиян читается очень просто – они пытаются продолжить штурмовые атаки, чтобы взять город-крепость в кольцо. Задача же ВСУ – показать результат не на карте, а на поле боя, когда врагу будут нанесены максимальные потери.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!