Разведчики рассказали на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине

"Большое" анонсированное наступление России в результате оказалось в итоге "пшиком". Но у Кремля все еще есть ресурсы, чтобы вести войну в 2023 году и, возможно, в 2024 году. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью "Укринформу".

"Мы видим, что армия РФ оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированный пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось "пшиком" — они не получили ни одного значимого результата", — считает Черняк.

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Он рассказал, что сейчас россияне стремятся любым способом выйти на административные рубежи Донецкой и Луганской областей. Но украинские силы также планируют и осуществляют эффективные контрмеры, чтобы нанести максимальные потери оккупантам.

"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году", — заявил Черняк.

По его мнению, если усилить санкционное давление на Россию, то критические трудности у врага начнутся гораздо раньше.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что с обороны Бахмута может начаться контрнаступление. Судя по новым атакам на Бахмут, российские оккупанты не готовы отказаться от планов полностью захватить Бахмут. При этом ВСУ также не готовы покидать свои позиции в городе, поэтому продолжают давать отпор российским захватчикам, несмотря на участившиеся штурмы врага. Александр Сырский отметил, что цель россиян читается очень просто – они пытаются продолжить штурмовые атаки, чтобы взять город-крепость в кольцо. Задача же ВСУ – показать результат не на карте, а на поле боя, когда врагу будут нанесены максимальные потери.