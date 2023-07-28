Рашисты попали в многоэтажку в Днепре

Около часа назад вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего попали в многоэтажку. Об этом сообщают "Комментарии". По словам свидетелей, они слышали два взрыва, затем сработала сирена.

Днепр

Согласно опубликованным видео, разрушены квартиры на двух-трех этажах.

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Возможной целью рашистов могло быть здание УСБУ и управления полиции в Днепропетровской области.

"П@дары", — немногословно прокомментировал российский ракетный удар городской голова Днепра Борис Филатов.

"Днепр. Государство-террорист нанесло ракетный удар по жилой многоэтажке. Оперативно-спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий, — написал народный депутат Александр Бакумов. — Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики — военные преступники. И они будут наказаны".

"Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", — заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя теракт.

По данным министра МВД Игоря Клименко, по состоянию на 21:30, за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь.

Напомним, что сегодня рашисты заявили о сбитии украинской ракеты над Таганрогом, а также о ракетном ударе ВСУ возле помещения так называемого "МВД ДНР" в Донецке.



Между тем, в Ростовской области сегодня громко: россияне заявляют о работе ПВО.

А в Германии прокомментировали украинское контрнаступление: "быстрых успехов не ожидалось". Профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала прокомментировал действия украинских военных.