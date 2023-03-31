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Рашисты обстреляли города Запорожской области: подробности

Под обстрелами оказались Запорожье и Орехов

сегодня, 17:49
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Автор:

Константин Куликов

Сегодня днем враг совершил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии. Также прилет был в Коммунарском районе Запорожья, здесь также двое пострадавших. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Офиса президента Андрея Ермака.

Рашисты обстреляли города Запорожской области: подробности

Один з прильотів прийшовся по цвинтарю. Фото - голова Офісу ОП Андрій Єрмак

На фото и видео, обнародованном в своем телеграмм-канале Андреем Ермаком, можно видеть попадание в кладбище.


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Кроме этого, сегодня ночью в областном центре, около полуночи, было слышно несколько взрывов. Андрей Ермак утром сообщил об обстрелах пригородных сел Разумовка и Нижняя Хортица. В первом, по его словам, были попадания в жилые частные дома, во втором – попадания в районе местной фермы.

Тем временем, стало известно, как долго продлится террор рашистов с неба. Кроме того, стали известны подробности ночной атаки на Харьков.

А эксперты рассказали, как воспринимать заявления Лукашенко о "мирных предложениях".

"Белорусское предложение – фактически первый пункт китайского. Возможно, Лукашенко продвигает именно китайский "мирный план". Напомню, недавно он посещал Пекин, где, возможно, получил соответствующие наставления", – рассуждает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

План Китая, напоминает он, предполагает просто остановку боевых действий и замораживание конфликта. После этого начинается переговорный процесс. Не обязательно успешный и быстрый. Фактически, мы видим в исполнении Лукашенко попытку обвинить Украину и США в продолжении войны, отмечает директор Украинского института политики.



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