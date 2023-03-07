Рашистам пообещали премии за каждый километр оккупированной Украины

После многочисленных видеообращений мобилизованных россиян, подразделения которых понеся потери в Украине отказываются идти на штурм украинских позиций, рашисты ввели систему финансовых поощрений для штурмовиков. Об этом сообщают "Комментарии".

Рашистам обіцяють премії

Военнослужащим штурмовых батальонов Минобороны РФ пообещали премии за успешное наступление в Украине: по 50 тысяч рублей за километр. Премиальный фонд финансирует группа бизнесменов во главе с основателем праворадикального телеканала “Царьград” Константином Малофеевым, передает Moscowtimes. Источник назвал имена четверых российских бизнесменов (в том числе одного долларового миллиардера), напрямую спонсирующих "СВО" в Украине, однако получить независимое подтверждение удалось только по одному из них — Константину Малофееву.

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Последний финансирует штурмовой батальон "Шторм". Эту информацию The Moscow Times подтвердил бывший сотрудник ФСБ РФ.

Вчера ФСБ РФ заявила о предотвращении покушения на Малофеева. Впрочем, некоторые его соратники по рашистскому лагерю подвергли сомнению сам факт возможного покушения.

Отметим, что в Сети можно было видеть сообщения или видео об отказе идти на штурм от ряда российских подразделений — из Тувы, Белгорода, Иркутска. Они утверждают, что их отдали в распоряжение руководства "корпуса ДНР", которые используют российских мобилизованных, как "мясо". При этом, как утверждают на видео рашисты, они не против воевать против Украины, "выполняя поставленную задачу". Но хотят чтобы их лучше вооружили, дали радиосвязь и артподдержку, чтобы они несли меньшие потери от действий украинских защитников.

Как заявляют эксперты, лучших подразделений ЧВК "Вагнер" уже нет - они погибли в боях за Бахмут. При этом сами рашисты по-разному оценивают битву за Бахмут — оценки разнятся от "перемоги" до "зрады".